Este martes 12 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Christopher Jesús “N” por presuntamente dedicarse a la trata de personas en el municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

El hoy detenido supuestamente elaboraba, almacenaba y distribuía pornografía infantil desde el año 2021 a través de medios digitales desde la demarcación antes mencionada.

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Detienen a Christopher Jesús “N” por pornografía infantil en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalia General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aprehendió a Christopher Jesús “N”, por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento y distribución de pornografía infantil.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado presuntamente elaboraba, almacenaba y distribuía material ilícito desde el año 2021 a través de medios digitales.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Policía de Investigación, peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y autoridades federales permitieron identificar y detener al imputado en el municipio de Yauhquemehcan.

Sentencian a Ricardo “N” por pornografía infantil en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) condenó a prisión a Ricardo "N" por por su responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual en agravio de menores de edad ocurrido en la capital poblana.

De acuerdo a las investigaciones recabadas por agentes especiales, Ricardo "N" de 30 años de edad utilizaba perfiles en redes sociales y servicios digitales para almacenar material con contenido indebido en el que se identificaban personas menores de edad.

FGR Catea Domicilio Presuntamente Vinculado a Trata de Personas en Puebla

Además, el hoy sentenciado conservaba estos videos y fotografías de manera sistemática. Este modus operandi lo ejecutaba en la ciudad de Puebla, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

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Con información de N+

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