Detienen a una Mujer en San Luis Potosí por Presunta Trata de Personas en Tlaxcala

Este miércoles 29 de abril de 2026 se dio a conocer la detención de Maribel “N” en el estado de San Luis Potosí, por presuntamente participar en el delito de trata de personas en la entidad de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades la hoy detenida era la encargada de vigilar y controlar a una víctima de explotación sexual en territorio tlaxcalteca, por lo que se liberó una orden de aprehensión en su contra.

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Detienen a Maribel “N” en San Luis Potosí por trata de personas ocurrida en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Maribel "N", por su probable participación en el delito de trata de personas.

De acuerdo con la averiguación previa, la hoy aprehendida era encargada de vigilar y controlar a una víctima de explotación sexual, la cual fue llevada con engaños a Estados Unidos, por una persona que actualmente compurga una pena en prisión por el mismo delito.

La orden fue cumplimentada en el municipio de Xilitla en el estado de San Luis Potosí, por elementos de la PFM de la Agencia de investigación Criminal (AIC) adscritos a la Fiscalía de la FGR en Tlaxcala.

Rescatan a 16 mujeres víctimas de trata de personas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ejecutó un cateo por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y delitos contra la salud, en el municipio de Puebla.

El pasado 15 de abril personal ministerial dio cumplimiento al mandamiento judicial en el inmueble ubicado en la colonia 20 de Noviembre, identificado como punto de operación para la posible explotación sexual y distribución de narcóticos.

FGR Catea Domicilio Presuntamente Vinculado a Trata de Personas en Puebla

En el lugar se localizaron 16 mujeres que manifestaron laborar en el inmueble, por lo que fueron canalizadas para su atención y valoración como posibles víctimas del delito antes mencionado.

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Con información de N+

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