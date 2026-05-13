Balacera en Puebla Hoy: Varios Muertos y Heridos por Ataque a Tiros en Santa Isabel Tlanepantla

Autoridades de Puebla informaron que a primera hora de hoy, 13 de mayo de 2026, se registró una balacera en el municipio de Tlanepantla, con saldo de varias personas muertas y heridas. Esto es lo que se sabe sobre el ataque a tiros en Santa Isabel Tlanepantla.

¿Qué pasó en Santa Isabel Tlanepantla hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados a bordo de un auto, dispararon contra varias personas en la calle Las Palmas, esquina con la calle Ignacio Zaragoza, en Santa Isabel Tlanepantla, la madrugada de hoy.

La balacera dejó un saldo de tres personas muertas y dos heridas.

Según los reportes, en el lugar de la balacera murieron dos personas, que fueron identificadas como Gerardo Pérez Orozco y Pablo Arrollo Diego.

Además, resultaron lesionados Emmanuel Pérez Orozco, Óscar Benítez Martínez y Jair Alejandro Dorantes Rojas, quienes fueron trasladados a la Clínica Materno Infantil Rosario, ubicada la calle 5 de mayo, en San Pablo Actipan.

Más tarde, autoridades informaron que otra persona murió, luego de la balacera en calles de Santa Isabel Tlanepantla.

Uno de los testigos del ataque, quien se identificó como Jesús Pérez Orozco, refirió que una de las víctimas es su hermano y otra, su amigo.

Detalló que un grupo de hombres armados, conocidos por el robo de autos y de mercancía, llegó y disparó contra las víctimas.

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Mapa de Santa Isabel Tlanepantla

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Con información de N+.

RMT