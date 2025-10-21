Bloqueo por Manifestación Desquicia el Boulevard Atlixco de Puebla ¿Qué Está Pasando?

Un grupo de manifestantes bloquearon el paso sobre el Boulevard Atlixco en la ciudad de Puebla la tarde de este 21 de octubre; El tráfico colapsó debido a los cierres viales anticipados en el Boulevard Norte y Avenida Juárez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre varias personas manifestándose con cartulinas a la altura de la calle Matamoros en la colonia La Paz, después de salir del viaducto Juárez Serdán.

¿Qué pasó en el Boulevard Atlixco de Puebla? Tráfico lento por manifestación

El cierre vial llevado acabo por padres de familia y alumnos, ocasionó una gran fila de automóviles y autobuses de pasajeros quienes tuvieron que tomar vías alternas para descongestionar la zona.

Cabe resaltar que hasta el momento no se porta el bloqueo en el carril de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de Puebla por lo que no hay afectaciones en la circulación en dicho medio de transporte público.

¿Por qué se están manifestando en el Boulevard Atlixco de Puebla hoy 21 de octubre?

Estudiantes y padres de familia de la Universidad Cuauhtémoc de Puebla se manifestaron en el Boulevard Atlixco a la altura de la calle Matamoros para solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la reapertura del plantel.

Los alumnos exigen que se atiendan sus solicitud para que puedan continuar sus estudios, en los carteles que portan se logra ver la siguiente frase.

Y nuestros derechos como estudiantes ¿Qué?

Hasta el momento la SEP y la Universidad Cuauhtémoc, la cual es una institución privada, no se han pronunciado al respecto, sin embargo se espera que las autoridades logren entablar un diálogo con los manifestantes para que la circulación sea reabierta.

Cabe destacar que elementos de la Dirección General de Control de Tránsito permanecen en la zona para coordinar la movilidad y mantener un flujo vial seguro.

Con información de Maggie Castillo

MCS