Niño Cae a Pozo de 25 Metros de Profundidad y su Padre se Lanza para Rescatarlo en Puebla

Un niño de nueve años de edad cayó dentro de un pozo ubicado en las canchas de futbol de una universidad particular de Lomas de Angelópolis en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla; Su padre quedó atrapado junto a él tras tratar de rescatarlo.

El menor de edad se precipitó hacia el hoyo y el papá se aventó para rescatarlo, sin embargo, ya no pudieron salir por lo que fue necesario el apoyo de cuerpos de rescate.

Noticia relacionada: Rescatan a Dos Perros que Cayeron a un Pozo en una Junta Auxiliar de Puebla

Padre e hijo caen a pozo en canchas de futbol de universidad en Puebla

Testigos llamaron de inmediato a números de emergencia para que acudieran a sacarlos del pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad.

Bomberos, elementos de Protección Civil y paramédicos de San Andrés Cholula arribaron minutos después y trabajaron en la extracción de padre e hijo.

Con ayuda de cuerdas y arneses los lograron rescatar para que les brindaran atención prehospitalaria. El niño fue trasladado al hospital ya que presentaba una herida en la cabeza; en tanto, el padre solo fue atendido por raspones.

Autoridades investigan las causas del accidente y cómo es que había un pozo abierto y sin señalizar en el área donde hacen deporte menores de edad.

Un Niño y su Padre Sufrieron un Accidente A Bordo de una Motocicleta en Puebla

Muere menor de edad tras caer un pozo en Juan C. Bonilla, Puebla

El pasado 5 de abril un menor de edad murió luego de caer a un pozo al interior de una vivienda ubicada en la comunidad de San Mateo Cuanalá perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla en Puebla.

Cuerpos de emergencias se movilizaron a la calle Progreso para realizar el rescate del niño, sin embargo, luego de una revisión confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante este lamentable deceso las autoridades hicieron llamado a la sociedad para tener con protección los pozos y tener en vigilancia a los menores para prevenir estos incidentes.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

MCS