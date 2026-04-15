Sobrevive Conductor a Caída de su Automóvil al Río Atoyac en Puebla
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A pesar de la gravedad del accidente y los daños en el vehículo por la caída al Río Atoyac, no se reportaron lesionados.
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La noche del martes 14 de abril un vehículo cayó al Río Atoyac, luego de que el conductor perdió el control y se salió de la carretera federal México-Puebla.
La Coordinación de Protección Civil Estatal, atendió el reporte de un accidente, con apoyo de Bomberos de San Martín Texmelucan, Protección Civil Municipal, Policía Municipal y Guardia Nacional.
A pesar de la gravedad del accidente y los daños en el vehículo por la caída, no se reportaron lesionados. Durante varias horas se laboró en el sitio para la extracción del automóvil.
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Conductor vuelca su automóvil en la Recta a Cholula en Puebla
Un auto chocó contra la jardinera central de la Recta a Cholula con sentido a la Calzada Zavaleta, y terminó con las cuatro ruedas al aire.
El accidente ocurrió la noche del martes 14 de abril, con sentido a la Calzada Zavaleta, y fue necesario el apoyo de una grúa para el retiro de la unidad.
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Con información de N+
JAPR