Dan a Conocer el Calendario de Noche de Museos 2026 en Puebla: Fechas para Todo el Año

El Ayuntamiento de Puebla dio a conocer el calendario de las 12 ediciones del 2026 de la Noche de Museos 2026 que iniciará este sábado 14 de febrero y donde participarán 28 recintos con entrada gratuita y horarios extendidos.

En N+ Puebla te decimos todo lo que debes saber sobre estas fechas en que los recintos de seis municipios de la entidad abrirán sus puertas gratis para todos sus visitantes.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Será la Primera Noche de Museos en Puebla este 2026?: Lugares y Fecha del Evento

Presentan el calendario de la Noche de Museos 2026 en Puebla

El titular de la Secretaría de Economía y Turismo municipal, Jaime Oropeza Casas, dio a conocer el calendario anual de la Noche de Museos de 2026, que incluye 12 ediciones:

14 de febrero

14 de marzo

4 y 18 de abril

16 de mayo

20 de junio

18 de julio

15 de agosto

12 de septiembre

31 de octubre

14 de noviembre

19 de diciembre

El funcionario recordó que en 2025 hubo 189 mil asistentes entre sus 12 fechas. La edición con mayor asistencia fue del 1 de noviembre, cuando hubo más de 41 mil personas.

El calendario 2026 de la Noche de Museos en Puebla tendrá 12 ediciones. Foto: Ayuntamiento de Puebla

Participarán recintos de seis municipios en las Noches de Museos 2026 de Puebla

El secretario destacó que este programa lleva más de 14 años como una política pública de suma relevancia, ya que significa conocer la riqueza cultural de la ciudad de Puebla y de los municipios que se han sumado, como Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula, Libres, Teziutlán y Zacatlán, mismos que seguirán participando.

Desfile por el Festival de Huehues 2026 en el Centro Histórico de Puebla

Además, resaltó que a iniciativa del gobierno municipal, se han sumado comercios y establecimientos, tales como restaurantes, cafeterías, hoteles y otros negocios de diversos giros, a ofrecer descuentos, promociones y precios especiales, a quienes acudan a ellos la misma fecha de alguna edición de Noche de Museos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ