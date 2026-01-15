¿Cuándo Será la Primera Noche de Museos en Puebla este 2026?: Lugares y Fecha del Evento

La mañana de este jueves 15 de enero de 2026 se dieron a conocer los primeros detalles de la primera edición de la “Noche de Museos” de este año en la entidad poblana.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber de esta primera fecha en la que los recintos de la capital poblana y otros seis municipios abrirán sus puertas de manera gratuita a sus visitantes.

Primera “Noche de Museos” del 2026 en Puebla: Fecha y municipios participantes

El programa Noche de Museos 2026, incluirá 12 ediciones, a las que se sumará el Instituto Cultural Pabellón del Ángel del municipio de San Pablo Libres, con lo que se amplía el alcance de la oferta cultural de la Ciudad de Puebla, al interior del estado.

En reunión de trabajo, las personas participantes definieron el calendario anual de "Noche de Museos 2026", que comenzará con la edición del sábado 14 de febrero, en el marco del Día del Amor y la Amistad, además de aprovechar conmemoraciones, días inhábiles y celebraciones. Cada mes, un día sábado habrá edición de Noche de Museos.

La primera "Noche de Museos" del 2026 en Puebla se realizará el 14 de febrero. Foto: Pexels | Ilustrativa

En la agenda cultural se encuentran incluidos municipios como Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Libres, Teziutlán y Zacatlán que también abren sus recintos y museos para recibir gratuitamente a visitantes y turistas.

Además, desde el Ayuntamiento de Puebla buscan intensificar las estrategias de promoción de las convocatorias y alianzas con restaurantes, comercios y más establecimientos, que refuercen la actividad económica en sus comunidades y en la propia capital poblana.

Agenda cultural de enero 2026 en la ciudad de Puebla incluirá más de 300 actividades

Durante el mes de enero, la ciudad de Puebla contará con una amplia cartelera cultural integrada por más de 300 actividades gratuitas, organizadas por más de 70 instancias.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la exposición Arte Viva Cosa Masa, que permanecerá abierta hasta el 21 de enero en la Galería del Palacio Municipal. A ello se suma la presentación de la Banda Sinfónica Municipal, programada para el 18 de enero en el Zócalo de la ciudad.

La agenda del 24 de enero incluirá varias actividades: a las 17:00 horas, el Zócalo será sede de Noches Poblanas, un espectáculo que reunirá a más de 30 bailarines. Más tarde, a las 20:00 horas, el Parque Sendela, ubicado junto a la Estrella de Puebla, albergará Estrellas Entre Velas, mientras que el Palacio Municipal será escenario del evento Lunadas de Palacio.

