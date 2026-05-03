Llegó el onceavo día de la Feria de Puebla 2026 y los fans del artista Calvin Harris se han hecho presentes desde la noche del sábado para apartar un buen lugar en el Teatro del Pueblo y disfrutar del concierto.

En NMás Puebla te compartimos información útil para evitar estafas, luego de que se difundiera en redes sociales información falsa para tener un lugar preferencial en el recinto.

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Advierte Feria de Puebla venta de pulseras y accesos especiales para ver a Calvin Harris

En redes sociales se han detectado publicaciones donde se ofertan supuestas pulseras y brazaletes, que acreditan un pase a zona VIP del Teatro del Pueblo, para el concierto de este domingo 3 de abril 2026.

De acuerdo con información de la Feria de Puebla, se está cometiendo intento de fraude contra asistentes al concierto de hoy, mediante la venta ilegal de pases VIP a la zona cero, para aquellos que prefieren pagar para no hacer fila.

Cómo comprar de forma segura pases VIP para el concierto de Calvin Harris

El Gobierno de Puebla aclaró a los fans del cantante y DJ británico, que no existen tales brazaletes ni pulseras para tener un acceso preferencial en la explanada de Plaza de la Victoria.

Las autoridades y organizadores de la Feria de Puebla 2026 hacen un llamado a no dejarse sorprender por información falsa difundida a través de terceros o plataformas no oficiales, pues se trata de un fraude.

Aumentan Quejas por Cobros Excesivos Fuera y Dentro de la Feria de Puebla 2026

Agregaron que no existe la venta por redes sociales de accesos especiales para el evento de esta noche, y que la única forma de concretar una compra segura es en las taquillas del recinto ferial, y en el sitio oficial de boletiland.com

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Con información de N+

JAPR