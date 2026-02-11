Detienen a Cuatro Presuntos Integrantes de Banda Narcomenudista en San Pedro.Cholula, Puebla

Este miércoles 11 de febrero de 2026 fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una banda conocida como “El Cholo” dedicada al narcomenudeo en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

Los arrestos se realizaron durante un cateo en un inmueble ubicado en Santa Bárbara Almoloya, junta auxiliar de la demarcación antes referida, donde además fue asegurada supuesta droga, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Noticia relacionada: Detienen a Siete Presuntos Integrantes de Banda Narcomenudista en una Cocina Económica de Puebla

Detienen a cuatro integrantes de banda narcomenudista en San Pedro Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo interinstitucional, desarticuló la banda conocida como “El Cholo”, tras la detención de su presunto líder y tres integrantes más, quienes estarían relacionados con la venta y distribución de droga en el municipio de San Pedro Cholula.

Derivado de diversas denuncias anónimas, se ubicó un inmueble entre las calles Francisco Villa y 5 de Mayo, en la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya, donde presuntamente operaba una banda dedicada al narcomenudeo, por lo que, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de cateo.

Durante la diligencia, en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), fueron detenidos Ismael “N”, alias “El Cholo”, identificado como presunto líder de la banda, así como a José Luis “N”, María “N” y Citlali “N”.

Aseguran droga, dinero en efectivo y un arma de fuego durante cateo en San Pedro Cholula, Puebla

Durante el cateo, fueron asegurados 84 envoltorios con sustancia granulada de color blanco con características propias de la droga conocida como cristal; ocho envoltorios de distintos tamaños con marihuana; 28 cigarrillos elaborados con la misma hierba; dos básculas digitales tipo gramera; 3 mil 100 pesos en efectivo; tres billetes de un dólar estadounidense; un arma de fuego tipo pistola calibre .22 y 18 cartuchos útiles.

Fueron Detenidos Nueve Integrantes de una Banda Delictiva en Tecamachalco, Puebla

Los detenidos, los indicios y el inmueble, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica de las personas.

Historias recomendadas:

Con jnformación de N+

GMAZ