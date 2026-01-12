Abandonan Restos Humanos de Dos Personas en una Obra Negra en Puebla

La mañana de este lunes 12 de enero se reportó el hallazgo de cuerpos sin vida en un paraje de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio en la ciudad de Puebla. Autoridades confirman la presencia de restos humanos por lo que acordonaron una obra negra donde fueron abandonados.

En lugar hay presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como elementos del Ejército Mexicano.

Reportan Cuerpos Abandonados en San Sebastián de Aparicio, Puebla

Localizan cuerpos sin vida de dos personas en paraje de San Sebastián de Aparicio en Puebla

Las autoridades investigan el hallazgo de restos humanos, luego de confirmar que presentan huellas de violencia, y podría corresponder a personas que fueron privadas de la libertad en otra colonia de la capital.

Los cuerpos de las víctimas se encuentran desmembrados, por lo que se investiga como doble homicidio. En el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realiza las diligencias correspondientes.

Noticia relacionada: Abandonan Restos Humanos en Bolsas Negras en el "Puente del Muerto" en Puebla

Investigan identidad de los cuerpos localizados en una obra en junta auxiliar de Puebla

Personal del Servicio Médico Forense realizará el levantamiento de los cuerpos mientras continúan las indagatorias en San Sebastián de Aparicio. El caso podría estar relacionado con la desaparición forzada de dos personas otra colonia de la ciudad de Puebla durante días recientes.

El hallazgo se atribuye a un grupo crimintal, sin embargo, las autoridades birndarán más información al respecto en próximas horas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR