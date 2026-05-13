Aseguran Sembradío de Amapola y Marihuana en Puebla; Suman Más de 700 Plantas Detectadas

Luego de reportes ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró un inmueble en el que se halló un sembradío de plantas de amapola y marihuana en el municipio de Atempan, Puebla.

A través de trabajos de inteligencia en la Sierra Norte, detectaron un terreno con estos plantíos utilizados presuntamente para actividades relacionadas con delitos contra la salud.

Conforme a los protocolos establecidos, las Fuerzas de Seguridad procedieron al resguardo del área a fin de que la Fiscalía General de la República continúe con las investigaciones correspondientes.

Cabe recordar que, en el pasado mes de abril, la Seguridad Pública Estatal aseguró dos terrenos en donde en total habían 700 plantas de amapola.

Detectan 400 plantas de amapola en la localidad de Apatauyan en Atempan, Puebla

A finales de abril de 2026 se logró la localización y aseguramiento de un terreno con aproximadamente 400 plantas de amapola en la localidad de Apatauyan del municipio de Atempan.

Gracias a un operativo interinstitucional en la Sierra Norte de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y aseguraron el plantío como parte del combate contra la producción y distribución de sustancias que atenten contra la salud e integridad de las personas.

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Descubren cultivo con 200 plantas en el municipio de Zoquitlán, Puebla

Además, durante la primera quincena de abril también fue asegurado un previo en donde se cultivaba la amapola en el municipio de Zoquitlán; En esta ocasión se detectaron 200 plantas ocultas entre el cultivo agrícola.

De igual forma, el terreno ubicado cerca del paraje conocido como “La Z", fue asegurado para realizar las investigaciones correspondientes ante el riesgo que representa.

Detienen a un Presunto Narcomenudista en Posesión de Drogas en Amozoc, Puebla

Cabe mencionar que la amapola es una planta de la cual se extraen sustancias como el opio, base para la elaboración de drogas como la heroína, por lo que su sembradío podía estar relacionado con grupos criminales que se dedican a la venta de narcóticos.

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Con información de N+

MCS