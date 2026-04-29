Localizan con Vida a Jimena Pérez Pérez en Puebla: Presuntamente Fue Privada de la Libertad

La noche de este martes 28 de abril, vecinos de Tlacotepec de José Manzo, en el municipio de San Salvador El Verde en Puebla, se manifestaron cerrando la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 86 y la carretera El Verde-Texmelucan, para exigir la localización de Jimena Pérez Pérez, quien presuntamente fue privada de su libertad, y estuvo desaparecida durante las últimas horas.

La joven había sido vista por última vez el 28 de abril a las 20:00 horas en San Salvador El Verde. Vestía pantalón de mezclilla, sudadera color gris y tenis blancos.

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Localizan con vida a Jimena Pérez Pérez después de 8 horas desaparecida

Trascendió que iba a bordo de una motocicleta con un joven cuando presuntamente fueron plagiados en una calle de acceso a Tlacotepec.

Minutos después, el joven fue liberado, pero Jimena se mantuvo desaparecida durante la madrugada.

Por esta razón, sus conocidos y vecinos decidieron organizarse para exigir a las autoridades municipales y estatales el pronto hallazgo de la joven, ya que aseguran que su vida corría peligro.

Reabren Autopista México-Puebla Después de la Localización de Jimena Pérez Pérez

La mujer desaparecida en Puebla regresó sana y salva con su familia

El Gobierno del Estado de Puebla confirmó que tras la activación de protocolos de búsqueda durante el cierre carretero relacionado con la desaparición de Jimena "N" de 27 años en San Salvador El Verde, se logró su localización sana y salva, a las 6:45 de la mañana de este miércoles 29 de abril. La mujer ya se encuentra con su familia sana y sin daño alguno en su persona.

Las autoridades recorrieron tres puntos de interés con la familia: el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, el domicilio vinculado con la pareja y la zona aledaña al cierre de la vialidad, en estos lugares se realizaron entrevistas y se obtuvo información importante para su localización.

La mujer presuntamente privada de la libertad regresó con su familia. Foto: Gobierno de Puebla

¿Dónde estaba Jimena Pérez Pérez? Manifestantes cerraron la autopista para exigir su localización

La mujer fue reportada como desaparecida en la célula de búsqueda del municipio de San Martín Texmelucan a las 20:00 horas de ayer martes, y posteriormente el reporte pasó a la Comisión Estatal, en donde de manera inmediata se desplegó personal operativo.

La Fiscalía Especializada en Secuestros continuarán las investigaciones de lo ocurrido, tras diálogo con personal de la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto los manifestantes y la autopista se reabrieron en su totalidad.

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Con información de N+

JAPR