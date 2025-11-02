Extienden Periodo de Pago Anual Anticipado de Agua en Puebla 2026: Beneficios y Fecha Límite

La empresa Agua de Puebla para Todos dio a conocer la nueva etapa del programa Pago Anual Anticipado 2026 exclusivamente para los usuarios de uso doméstico misma que estará disponible durante todo el mes de noviembre.

De acuerdo con la concesionaria, a quienes aprovechen la promoción se les va a otorgar un mes de beneficio adicional: pagarán sólo once meses y queda liquidado el año completo del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento.

Rifas y Premios por realizar el Pago Anual Anticipado de Agua en Puebla 2026

Además, quienes realicen su pago en este mes congelan su tarifa actual 2025 para todo el año 2026 y participan automáticamente en las dos grandes rifas:

El 6 de enero de 2026: un automóvil último modelo.

un automóvil último modelo. El 4 de abril de 2026: 60 premios adicionales.

Por cada Pago Anual, los usuarios recibirán cinco boletos para ambas rifas; y si han sido cumplidos durante los últimos cinco años consecutivos, recibirán el doble: diez boletos.

Pago Anual Anticipado de Agua en Puebla 2026. Foto: Agua de Puebla para Todos

¿Dónde se puede realizar el Pago Anual Anticipado de Agua en Puebla 2026?

Los pagos pueden realizarse fácilmente en:

Las 11 sucursales de Agua de Puebla.

Los Acuamóviles y Módulos Itinerantes que recorren las colonias.

que recorren las colonias. Cajeros automáticos con su boleta invitación.

con su boleta invitación. En línea, de forma rápida y segura, a través de pagoanual.aguapuebla.mx y pagofacil.aguapuebla.mx

Asimismo, se mantiene el beneficio de realizar el Pago Anual o liquidar adeudos anteriores con tarjetas participantes hasta a 12 meses sin intereses.

Agua de Puebla recuerda a sus usuarios que no se requieren intermediarios, gestores ni despachos externos: toda la atención se brinda directamente en sucursales, módulos o canales oficiales, con personal capacitado y comprometido con brindar soluciones confiables, personalizadas y sin costo adicional.

