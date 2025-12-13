Fuerte Lluvia Provoca un Deslave sobre una Carretera de Puebla

La noche de este viernes 12 de diciembre una fuerte lluvia cubrió gran parte del estado de Puebla, lo que originó algunos desperfectos en los caminos de la entidad, como el deslave que ocurrió en la carretera Pachuca-Tuxpan a la altura del kilómetro 092+000 con dirección a Pachuca.

Hasta el momento de esta publicación, autoridades mantienen acordonada y vigilada la zona afectada para evitar algún accidente entre los conductores que tienen que circular por dicha vialidad.

Fue aproximadamente a las 22:00 horas de este viernes que se reportó el deslave en uno de los carriles de la carretera Pachuca-Tuxpan cerca del kilómetro 092+000 con dirección a Pachuca.

De inmediato, elementos de la Guardia Nacional de Carreteras acordonaron la zona e implementaron un cierre parcial de circulación en el tramo carretero para evitar accidentes en la zona siniestrada.

Dicho corte de paso en uno de los carriles de la Carretera Pachuca-Tuxpan continúa en espera que las autoridades pertinentes lleguen a rehabilitar el tramo afectado.

Se fractura carpeta asfáltica en la Carretera Tulancingo-Tihuatlán de Puebla

La noche del mismo viernes, y también a consecuencia de la fuerte lluvia, una parte de la carpeta asfáltica de la carretera Tulancingo-Tihuatlán a la altura del kilómetro 140+350 con dirección a la Ciudad de México.

Al sitio afectado llegaron también elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes de igual manera realizaron un cierre parcial de la circulación y acordonaron la zona para evitar accidentes.

