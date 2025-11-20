Una Mujer Perdió la Vida por Caída a un Barranco en la Zona de Deslaves en Puebla

Una triste noticia sucedió en el municipio de Huehuetla en Puebla, una mujer quien responde al nombre de Dolores "N", perdió la vida tras caer a un barranco cuando transitaba por zona afectada por deslaves provocados por las lluvias en la región.

El hecho ocurrió en el kilómetro 0 de la carretera estatal Zapotitlán–Ixtepec, en el paraje conocido como El Crucero, donde previamente se habían registrado deslizamientos de tierra por las condiciones climáticas.

Muere Mujer por Deslave en la Sierra Norte de Puebla

Mujer ingresa a zona restringida y muere al caer en un barranco por un deslave en Huehuetla

De acuerdo con la información oficial, los derrumbes habían dejado el terreno reblandecido e inestable, razón por la cual el área se encontraba acordonada por elementos de la Policía Estatal y personal de Protección Civil de Zapotitlán de Méndez.

A pesar de las advertencias y del señalamiento de riesgo, la mujer decidió cruzar por la zona, lo que derivó en el trágico accidente que les costó la vida.

El suelo cedió bajo sus pies y cayó al barranco, perdiendo el conocimiento de manera instantánea por lo que rápidamente se movilizaron los elementos de emergencias; sin embargo, al descender al barranco confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Gobierno de Puebla confirma muerte de una mujer al caer a un barranco en Huehuetla

El Gobierno de Puebla emitió un comunicado en donde aclaró que Dolores "N" no padecía algún malestar a partir de salir del evento de entrega de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Rural, por lo que se descarta que la caída habría sido causa de algún problema de salud.

Se confirmó que el deceso se debió exclusivamente a las condiciones del terreno y al ingreso de la víctima a un área restringida por seguridad; Debido al accidente, las autoridades informaron que se brinda acompañamiento a los familiares de la víctima.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huehuetla otorga apoyo directo para cubrir los servicios funerarios y atender las necesidades inmediatas de los deudos.

Con información de Cristóbal Lobato

MCS