Detienen en Puebla a Sujeto que Presuntamente Mató a una Persona en la CDMX

Este viernes 22 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Jaime Alejandro “N” en el municipio poblano de Atlixco por presuntamente ser responsable de un homicidio en la Ciudad de México.

El hoy detenido supuestamente estuvo involucrado en una riña entre vecinos en la capital del país accionando un arma de fuego contra dos personas, dejando como saldo un muerto y un lesionado.

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Detienen a Jaime Alejandro “N” en Atlixco, Puebla, por un homicidio en CDMX

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, cumplió orden de aprehensión contra Alejandro Jaime "N", probable responsable del delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron tras una riña entre vecinos, donde una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada por disparos de arma de fuego. Posteriormente, el hoy detenido presuntamente se ocultó en distintos estados del país para evitar la acción de la justicia.

Mediante actos de investigación de campo y gabinete, agentes de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional lograron ubicar al imputado en la colonia Valle Sur, en Atlixco, donde fue detenido el pasado 19 de mayo, en cumplimiento al mandato judicial vigente.

Tras su detención, Alejandro Jaime “N” fue entregado a personal de la FGJ-CDMX para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Sentencian a Eleazar Diego “N” por homicidio en Cuetzalan, Puebla

Eleazar Diego "N" se desempeñaba como Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso cuando disparó en contra de un rescatista identificado como Emilio "N" provocando que perdiera la vida; Luego de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el caso fue esclarecido y el agresor fue sentenciado.

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2023, en la comunidad de Cahuayogco, junta auxiliar de San Andrés Tzicuilan; De acuerdo a las autoridades, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encontraban buscando a una persona desaparecida.

En ese momento se encontraron en las calles con el nadador Emilio "N" y otro acompañante quienes presuntamente enfrentaron a los policías con un machete en mano. Posterior a esta confrontación, pobladores retuvieron al elemento de seguridad para exigir justicia por la muerte del joven.

Localizan Muerto a Hombre Reportado como Desaparecido en Atzala, Puebla

En Audiencia de Individualización de Sanciones celebrada el pasado 20 de mayo, la autoridad judicial impuso al sentenciado una pena de 13 años de prisión, indemnización económica equivalente a mil 200 UMAS y pago de daño moral por tres mil UMAS.

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Con información de N+

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