Detienen a Javier "N" Dueño de Centros Nocturnos en Puebla por Presunta Trata de Personas

Fue detenido Javier "N", empresario y dueño de diversos antros y centros nocturnos en Puebla, cuando se encontraba afuera del fraccionamiento La Vista Country Club ubicado en la Vía Atlixcáyotl en el municipio de San Andrés Cholula.

Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron acabo una orden de aprehensión en contra del señalado por su presunta vinculación con los delitos de trata de personas y lavado de dinero.

Alrededor de las 08:17 de la mañana de este 9 de octubre, el empresario fue interceptado cuando se encontraba en su camioneta afuera del residencial ubicado entre el Periférico Ecológico y el Boulevard Municipio Libre.

El hombre fue detenido para posteriormente trasladarlo la Casa de Justicia de San Andrés Cholula en donde continuará su proceso legal para fincar o deslindar las responsabilidades de lo que se la acusa.

Cabe destacar que el miembro de la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla, presuntamente también es investigado por movimientos financieros irregulares ligados a sus negocios, entre ellos un gimnasio del cual es socio que se encuentra ubicado en la Calzada Zavaleta.

En las próximas horas, se espera más información de su detención y de los delitos a los cuales presuntamente se le vinculan.

