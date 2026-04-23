Detienen a Sujeto en Posesión de Troncos Presuntamente Talados de Forma Ilegal en Tlaxcala

Este jueves 23 de abril de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso contra Enrique “N”, detenido en flagrancia en posesión de troncos presuntamente talados de forma ilegal en el municipio tlaxcalteca de Papalotla.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto se encontraba subiendo la madera a una camioneta en la zona conocida como Pozo de Tenancingo ubicada en la demarcación antes mencionada.

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Detienen a Enrique “N” por posesión de troncos talados de forma ilegal en Papalotla, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso contra Enrique “N”, por su probable participación en la comisión del delito ambiental de posesión ilícita de producto forestal maderable.

Elementos de la Policía Municipal de Papalotla recibieron una llamada de alerta del Centro de Monitoreo C2, en el que les mencionaron que en el camino que conduce a la zona conocida como Pozo de Tenancingo, había personas que derribaban árboles.

Los uniformados se trasladaron al lugar, en donde observaron a una persona con una motosierra que guardaba troncos recién cortados en una camioneta, por lo que se acercaron a hacer una revisión y al no contar con el permiso correspondiente para realizar esa actividad, Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente.

El juez de Control, vinculó a proceso al hoy detenido por el delito señalado, impuso medidas cautelares y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Eliminan cuatro hornos clandestinos para deshidratar madera en Tlachichuca, Puebla

El pasado 20 de abril fueron localizados y eliminados cuatro hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de madera en el municipio poblano de Tlachichuca.

Elementos de la Policía Estatal Forestal fueron los encargados de destruir estas estructuras clandestinas, utilizando herramientas de zapa para poder llevar a cabo esta tarea de forma exitosa.

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Cabe destacar que no se reportaron personas detenidas durante el operativo de los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla.

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Con información de N+

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