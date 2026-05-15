Detienen a Dos Sujetos con Casi 40 Bolsas de Droga en la Ciudad de Puebla

Este viernes 15 de mayo se dieron a conocer la detención de dos sujetos en presunta posesión de 38 bolsas con droga en la colonia Álamos Vista Hermosa de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, los arrestos se derivaron de la ejecución de un predio supuestamente utilizado para actividades de narcomenudeo en la demarcación antes mencionada.

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Detienen a dos narcomenudistas en la colonia Álamos Vista Hermosa de Puebla

Como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, fue ejecutada una orden de cateo en un inmueble de la colonia Álamos Vista Hermosa, en la ciudad de Puebla, logrando la detención de dos personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud.

Agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia identificaron un domicilio ubicado en la calle Venustiano Carranza, presuntamente utilizado para el almacenamiento y distribución de narcóticos.

Durante la diligencia, realizada el pasado 14 de mayo fueron detenidos Carlos Alberto “N”, alias “Charly”, de 44 años, y Javier “N”, alias “El Tortillas”, de 42 años, además de asegurarse 36 bolsitas con hierba seca con características similares a la marihuana, dos bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal en colores azul y rojo, una báscula gramera y 200 pesos en efectivo.

El inmueble intervenido presuntamente era utilizado para actividades relacionadas con el narcomenudeo, motivo por el cual quedó asegurado para continuar con las diligencias ministeriales correspondientes.

Detienen a dos narcomenudistas en Tehuacán, Puebla

Elementos de la FGE Puebla, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal (SSP), detuvieron a dos personas en un inmueble relacionado con la venta y distribución de droga en la localidad de Santa María Coapan, perteneciente al municipio de Tehuacán.

Durante la investigación, agentes investigadores identificaron y catearon el domicilio ubicado en Privada La Purísima, sin número visible, de la calle General Vicente Guerrero Oriente, presuntamente utilizado como punto discreto para la comercialización de narcóticos.

Catean y Clausuran un Domicilio por Presunto Narcomenudeo en la Ciudad de Puebla

Durante la diligencia fueron detenidos Julia Norberta "N" y Adiel "N", además de asegurar 69 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 16 envoltorios con hierba seca con características de marihuana, una báscula gramera y 410 pesos en efectivo.

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Con información de N+

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