Detienen a Dos Sujetos por Presuntamente Matar a un Menor de Edad en Tlaxcala

Este lunes 4 de mayo de 2026 se dieron a conocer las detenciones de Elmer “N” y Fernando “N” por su presunta responsabilidad en el homicidio de un menor de edad en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, los hoy detenidos habrían privado de la vida a su víctima mediante asfixia en inmediaciones del municipio de Nanacamilpa.

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Detienen a Elmer “N” y Fernando “N” por homicidio de menor de edad en Nanacamilpa, Tlaxcala

Tras un operativo de inteligencia, la Policía de Investigación del estado de Tlaxcala logró la aprehensión de Elmer “N” y Fernando “N”, señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado.

Los hechos se registraron el pasado 16 de febrero en Nanacamilpa, donde fue localizado sin vida un menor de edad. Derivado de las investigaciones, se estableció que la víctima habría sido privada de la vida mediante asfixia.

Hallan un hombre sin vida en Apizaco, Tlaxcala

El Ministerio Público de la FGJE inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de un masculino que se encuentra en calidad de no identificado, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Los hechos fueron reportados el pasado 2 de mayo a través del Servicio de Emergencias 911, donde se informó sobre el hallazgo de un hombre sin vida, con lesiones por disparo de arma de fuego, en la colonia Jesús y San Juan, en el municipio de Apizaco.

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Por lo anterior, elementos de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar y llevaron a cabo las primeras indagatorias.

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Con información de N+

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