Sujeto Mata a una Persona con un Arma Punzocortante en Tecamachalco, Puebla

Este lunes 4 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia de 35 años de prisión contra Zenón “N” por el delito de homicidio en el municipio poblano de Tecamachalco.

El hoy sentenciado atacó por la espalda a su víctima con un arma punzocortante en un lote baldío de la junta auxiliar de Santiago Alseseca, provocándole lesiones por las que perdió la vida.

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Zenón “N” mató a una persona en un lote baldío de Tecamachalco, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 31 de octubre de 2017, aproximadamente a las 16:30 horas, la víctima se encontraba en un lote baldío ubicado en la calle 13 Poniente número 23 Sur y calle San Francisco, en el barrio La Providencia, junta auxiliar de Santiago Alseseca, cuando el hoy sentenciado se aproximó por la espalda y la agredió con un objeto punzocortante.

Durante la agresión, la víctima recibió diversas lesiones en el cuerpo que le provocaron un traumatismo torácico, lo que derivó en la pérdida de la vida. En el lugar también se encontraban otras personas, quienes presenciaron los hechos y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió la detención del responsable y el aseguramiento del arma utilizada.

Sentencian a Zenón “N” por homicidio en Tecamachalco, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de Zenón “N”, responsable del delito de homicidio, tras acreditarse su responsabilidad en hechos ocurridos en el municipio de Tecamachalco.

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Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial impuso una pena de 35 años de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño moral y material en favor de las víctimas indirectas.

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Con información de N+

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