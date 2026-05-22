Detienen a Dos Presuntos Integrantes de Grupo Narcomenudista en la Ciudad de Puebla

Este viernes 22 de mayo de 2026 se dieron a conocer las detenciones de dos presuntos integrantes de un grupo delictivo narcomenudista al sur de la ciudad de Puebla.

Los hoy detenidos, Francisco “N” y Dulce “N”, también estarían relacionados con un intento de privación ilegal de la libertad de una persona en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

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Detienen a dos integrantes de grupo delictivo narcomenudista en la ciudad de Puebla

En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvo a un hombre y una mujer presuntamente dedicados a la distribución de sustancias ilícitas.

Se trata de Francisco “N” de 25 años y Dulce “N” de 38 años, quienes cuentan con antecedentes por delitos contra la salud e identificados como posibles integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo al sur del municipio de Puebla.

En esta acción interinstitucional, las fuerzas federales y estatales aseguraron más de 370 envoltorios con cristal, piedra, cocaína, heroína y marihuana, así como cartuchos útiles, dinero en efectivo y un vehículo.

Francisco “N” y Dulce “N”, relacionados con la privación ilegal de libertad de una persona en San Andrés Cholula, Puebla

De acuerdo con las autoridades, los probables responsables estarían relacionados en una tentativa de privación ilegal de la libertad de una persona en el municipio de San Andrés Cholula.

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Se pide a la ciudadanía que en caso de reconocer a estas personas como responsables de otras actividades ilícitas formalice su denuncia ante la autoridad ministerial. Asimismo, se puso a disposición de la población el número de denuncia anónima 089, línea disponible las 24 horas del día.

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Con información de N+

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