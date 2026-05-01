Operativo para Capturar a Mujer Delincuente Desata Balacera con Agentes de la Fiscalía de Puebla

Este viernes 1 de mayo de 2026 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer los detalles sobre la balacera ocurrida el pasado jueves 30 de abril en la colonia La Paz donde un agente resultó lesionado.

De acuerdo con las autoridades el objetivo era detener a Diana Lorena “N”, presunta integrante de una banda dedicada al robo a cuentahabiente, misma que logró escapar durante el enfrentamiento.

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Derivado de actos de investigación por robo a cuentahabiente, un agente investigador resultó lesionado tras una agresión con arma de fuego registrada en inmediaciones de la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla.

El 30 de abril de 2026, agentes investigadores adscritos a la Unidad de Apoyo Policial realizaban labores de vigilancia discreta en la zona, cuando ubicaron a una mujer identificada como objetivo de investigación, presuntamente relacionada con una banda dedicada a este delito.

Al darle seguimiento sobre la calle Teziutlán Sur, la persona identificada como Diana Lorena "N" se percató de la presencia policial y comenzó a alejarse, al tiempo que realizaba una llamada telefónica. En ese momento, una camioneta se aproximó al lugar, desde la cual sujetos armados realizaron disparos en contra de los elementos.

Ante la agresión, los agentes repelieron el ataque para salvaguardar su integridad, resultando lesionado uno de los elementos de investigación. La mujer abordó el vehículo y, junto con al menos tres sujetos más, se dio a la fuga.

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Como parte de las acciones de seguimiento, se logró ubicar la camioneta utilizada en los hechos, la cual fue abandonada en calles de la ciudad y presentaba impactos de arma de fuego.

Asimismo, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, se estableció que los probables responsables abordaron posteriormente un vehículo de servicio por aplicación, cuyo conductor fue identificado y descartado de participación directa.

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Las investigaciones permitieron determinar que los implicados se trasladaron hacia la zona de Cruz del Sur, donde descendieron del vehículo, por lo que se mantienen operativos para su localización.

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Con información de N+

GMAZ