Detienen a Dos Presuntos Ladrones en Operativo Dentro de un Fraccionamiento de Puebla

La tranquilidad del fraccionamiento Campestre Covadonga, en el municipio de Puebla, se vio interrumpida la madrugada de este viernes 14 de noviembre de 2025.

Un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Ejército Mexicano tomó por sorpresa a vecinos quienes, alarmados, observaron cómo las fuerzas de seguridad irrumpieron el domicilio ubicado sobre la Calle Mediterráneo.

Durante la movilización, las autoridades detuvieron a dos personas y aseguraron una camioneta color gris presuntamente relacionada con actividades ilícitas.

Noticia relacionada: Detienen a Dos Sujetos durante Cateo de Inmueble en Puebla; Aseguran Droga y Vehículos Robados

Dos detenidos durante operativo en el fraccionamiento Campestre Covadonga de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, en la vivienda intervenida se realizaban maniobras sospechosas durante la noche y madrugada, lo que despertó inquietud entre habitantes de la zona.

La corporación informó que los dos detenidos fueron interceptados cuando intentaban ingresar al fraccionamiento, y que en la camioneta asegurada se localizaron llantas, autopartes y otros objetos robados.

Los indicios e implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), que continuará con las investigaciones.

Dos Presuntas Carteristas Detenidas en la Estación de la Línea 2 en la RUTA Puebla

Vecinos del fraccionamiento Campestre Covadonga de Puebla reportan falta de presencia policial

Los vecinos relataron que el ingreso de los elementos fue por la fuerza, derribando la puerta principal del inmueble, situación que incrementó el temor entre las familias del fraccionamiento Campestre Covadonga.

Algunos incluso afirmaron haber escuchado gritos y golpes al momento de la intervención, sin embargo, Diana, vecina de la zona, dijo que era necesario el operativo ante la falta de presencia policial en la zona, misma que ha provocado el incremento de asaltos en el lugar.

De hecho se tuvo que contratar seguridad especial, porque ni siquiera en la calle se puede estar seguro han asaltado a los muchachos y a los adolescentes.

Vecinos del Fraccionamiento Campestre Covadonga presenciaron un operativo policial. Foto: Miguel A. Hernández | N+

Según la dependencia, fueron robadas dos llantas y una laptop, esta última rastreada por más de dos horas, hasta ubicarla en el domicilio intervenido.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

GMAZ