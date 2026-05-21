Mueren Dos Personas por Choque Múltiple en Bulevar Aeropuerto de Puebla

Dos personas fallecieron en una colisión múltiple que se registró en la carretera al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en el municipio de Huejotzingo en Puebla.

Grupos de primera respuesta adscritos a la coordinación estatal de Protección Civil y a la autoridad municipal acudieron al sitio para brindar la debida atención a los afectados en una carambola en la que estuvieron involucrados cuatro vehículos.

Al menos dos vehículos chocaron de frente sobre el bulevar. Foto: Grupos de emergencia

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Dos muertos y un lesionado dejó carambola en Bulevar Aeropuerto de Huejotzingo

De este accidente resultó una persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital para su debida atención.

El accidente entre varios vehículos ocurrió durante la lluvia del miércoles 20 de mayo entre la autopista México-Puebla y el Fracc. Real Segovia.

Personal de la agencia del Ministerio Público llegó para realizar el levantamiento de los cuerpos y darles el debido cauce legal, así como dar inicio a la carpeta de investigación y comenzar el proceso contra el presunto responsable del mortal accidente.

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Con información de N+

JAPR