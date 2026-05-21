Mueren Dos Personas por Choque Múltiple en Bulevar Aeropuerto de Puebla
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Una carambola entre varios vehículos ocurrió durante la lluvia del miércoles entre la autopista y el Fracc. Real Segovia.
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Dos personas fallecieron en una colisión múltiple que se registró en la carretera al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en el municipio de Huejotzingo en Puebla.
Grupos de primera respuesta adscritos a la coordinación estatal de Protección Civil y a la autoridad municipal acudieron al sitio para brindar la debida atención a los afectados en una carambola en la que estuvieron involucrados cuatro vehículos.
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De este accidente resultó una persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital para su debida atención.
El accidente entre varios vehículos ocurrió durante la lluvia del miércoles 20 de mayo entre la autopista México-Puebla y el Fracc. Real Segovia.
Personal de la agencia del Ministerio Público llegó para realizar el levantamiento de los cuerpos y darles el debido cauce legal, así como dar inicio a la carpeta de investigación y comenzar el proceso contra el presunto responsable del mortal accidente.
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Con información de N+
JAPR