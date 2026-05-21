Caos Vial en Autopista México-Puebla por Falla en Caseta del Segundo Piso Hoy Jueves

La mañana de este jueves 21 de mayo usuarios de la autopista México-Puebla reportan caos vial por tráileres detenidos a la altura de las casetas de peaje para subir al segundo piso de la vialidad.

En redes sociales se aclaró que el intenso tráfico registrado en la vialidad no fue provocado por una manifestación o cierre por obras, sino por la falla en el sistema.

De acuerdo con primeros reportes el sistema de cobro tag no está funcionando correctamente, lo que impidió que unidades de carga principalmente, tuvieran que detenerse en los puntos de acceso.

Muere persona atropellada en la autopista México-Puebla hoy 21 de mayo

En otro punto de la vialidad se registró un trágico accidente, que cobró la vida de una persona en el carril de alta, a la altura del municipio de Coronango.

Al punto acudieron elementos de la Guardia Nacional (GN) donde se encuentra el cuerpo de una persona que presuntamente fue atropellada por un vehículo, con sentido a la Ciudad de México.

La víctima tenía aprox. 50 años de edad, a la altura del establecimiento de comida "Los Cochinitos" en San Francisco Ocotlán.

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JAPR