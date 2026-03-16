Feria Acatzingo 2026: Fechas y Cartelera Completa de Conciertos y Actividades
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Anuncian los eventos artísticos y culturales que habrá en la Feria de Acatzingo 2026 en Puebla; María José inaugurará los conciertos.
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Anuncian las fechas y el cartel oficial de la Feria de Acatzingo 2026, la fiesta más grande de este municipio poblano llega con más artistas, cultura y actividades para disfrutar con tus seres queridos.
Esta celebración está pensada en toda la gente y busca fortalecer las tradiciones municipales; Además de fomentar la diversión en familia, se espera impulsar la economía local.
¿Cuándo es y qué artistas vendrán a la Feria de Acatzingo 2026?
La Feria de Acatzingo 2026 se llevará acabo del 20 al 29 de marzo en donde habrán diferentes eventos artísticos y culturales en el Teatro del Pueblo.
Entre los artistas que destacan se encuentra la cantante mexicana María José, la banda Moenia, Edwin Luna y La Trakalosa, la presentación de Chuponcito, Bely y Beto y muchos más; Esta es la lista completa.
- 20 de marzo – María José
- 21 de marzo – Saltos Gloria
- 22 de marzo – El Poder del Norte de Arturo Buenrostro
- 23 de marzo – Chuponcito
- 24 de marzo – Lucha Libre y show de Bely y Beto
- 25 de marzo – Nelson Kanzela
- 26 de marzo – Los Pasteles Verdes
- 27 de marzo – Moenia
- 28 de marzo – ICC
- 29 de marzo – Edwin Luna y La Trakalosa
Lucha libre y rodeo "Santos Gloria" en la Feria de Acatzingo 2026
Aparte de los conciertos de diferentes géneros de música, habrán eventos para disfrutar con amigos o familia como la lucha libre en donde se enfrentarán grandes luchadores en el ring.
- Charly Manson Vs. Monsther Clown
- Hijo de Octagon Vs. Dark Cuervo
- Alebrije Vs. Nigma
Además de las luchas estelares, habrá enfrentamientos entre mujeres, una lucha inicial y una lucha entre machos y exóticos, esto partir de las 4:00 pm el 24 de marzo.
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Otro de los eventos más esperados es "Saltos Gloria" el cual se realizará frente al Barrio San Miguel el sábado 21 de marzo a partir de las 8:00 p.m.
En este rodeo se vivirá la adrenalina entre vaqueros que están conquistando México y centro América, sin embargo, el acceso a este evento no es gratuito.
Además de estas actividades habrá una gran variedad en antojitos y juegos mecánicos para que puedan disfrutar de esta feria en el municipio de Acatzingo ubicado a aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Puebla.
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Con información de N+
MCS