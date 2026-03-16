Feria Acatzingo 2026: Fechas y Cartelera Completa de Conciertos y Actividades

Anuncian las fechas y el cartel oficial de la Feria de Acatzingo 2026, la fiesta más grande de este municipio poblano llega con más artistas, cultura y actividades para disfrutar con tus seres queridos.

Esta celebración está pensada en toda la gente y busca fortalecer las tradiciones municipales; Además de fomentar la diversión en familia, se espera impulsar la economía local.

¿Cuándo es y qué artistas vendrán a la Feria de Acatzingo 2026?

La Feria de Acatzingo 2026 se llevará acabo del 20 al 29 de marzo en donde habrán diferentes eventos artísticos y culturales en el Teatro del Pueblo.

Entre los artistas que destacan se encuentra la cantante mexicana María José, la banda Moenia, Edwin Luna y La Trakalosa, la presentación de Chuponcito, Bely y Beto y muchos más; Esta es la lista completa.

20 de marzo – María José

21 de marzo – Saltos Gloria

22 de marzo – El Poder del Norte de Arturo Buenrostro

23 de marzo – Chuponcito

24 de marzo – Lucha Libre y show de Bely y Beto

y show de 25 de marzo – Nelson Kanzela

26 de marzo – Los Pasteles Verdes

27 de marzo – Moenia

28 de marzo – ICC

29 de marzo – Edwin Luna y La Trakalosa

Lucha libre y rodeo "Santos Gloria" en la Feria de Acatzingo 2026

Aparte de los conciertos de diferentes géneros de música, habrán eventos para disfrutar con amigos o familia como la lucha libre en donde se enfrentarán grandes luchadores en el ring.

Charly Manson Vs. Monsther Clown

Hijo de Octagon Vs. Dark Cuervo

Alebrije Vs. Nigma

Además de las luchas estelares, habrá enfrentamientos entre mujeres, una lucha inicial y una lucha entre machos y exóticos, esto partir de las 4:00 pm el 24 de marzo.

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Otro de los eventos más esperados es "Saltos Gloria" el cual se realizará frente al Barrio San Miguel el sábado 21 de marzo a partir de las 8:00 p.m.

En este rodeo se vivirá la adrenalina entre vaqueros que están conquistando México y centro América, sin embargo, el acceso a este evento no es gratuito.

Anuncian Fechas y Número de Artistas para la Feria de Puebla 2026

Además de estas actividades habrá una gran variedad en antojitos y juegos mecánicos para que puedan disfrutar de esta feria en el municipio de Acatzingo ubicado a aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Puebla.

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Con información de N+

MCS