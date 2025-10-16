Feria de la Cecina 2025 en Atlixco: Fechas, Horario y Precios

Del 17 al 19 de octubre se realizará la edición número 17 de la Feria de la Cecina 2025 en Atlixco, evento que busca impulsar la venta de este platillo tradicional del municipio.

Para este año la celebración se realizará en los dos centros de abasto más grandes de este Pueblo Mágico: El Mercado Benito Juárez y el Ignacio Zaragoza.

Productores de Cecina de Atlixco esperan comercializar 5.5 toneladas. Foto: Gilberto Arribalzaga | N+

Feria de la Cecina Atlixco 2025: Fechas, sedes, horarios y precios

Los organizadores de la Feria de la Cecina y el Ayuntamiento de Atlixco estimaron una derrama económica superior a cuatro millones de pesos, resultado del consumo en hospedaje, alimentos y compras locales. El precio de la Cecina estará rondando en 400 pesos el kilogramo.

En esta edición participan 26 expositores, de los cuales, 14 pertenecen a los mercados Ignacio Zaragoza y Benito Juárez ofreciendo más de 5.5 toneladas de cecina.

La décimo séptima edición de la Feria de la Cecina de Atlixco se realizará en los mercados municipales Ignacio Zaragoza y Benito Juárez.

El primero se ubica en la calle 11 Poniente #703 en la colonia Álvaro Obregón y albergará esta feria del 17 al 19 de octubre.

Mientras que el segundo se encuentra en avenida Independencia #315 en la colonia Centro y será sede los días 18 y 19 de octubre.

Mercados de Atlixco, Puebla han preservado la receta de la cecina por generaciones

La regidora de Turismo de Atlixco, Valerie Bartsh, resaltó que este evento, con 17 años de historia, se ha consolidado como una tradición que fortalece la identidad del Pueblo Mágico.

Tenemos que resaltar la importancia de los mercados como espacios donde, por generaciones, las familias han preservado la receta de la cecina, la barbacoa enchilada, los tlacoyos y las tortillas hechas a mano.

La regidora atlixquense invita a las y los visitantes a disfrutar este fin de semana de la gastronomía local, acompañados de sus familias y a visitar los mercados que son el corazón económico y cultural.

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ