Privan a Mujer de Ver a su Hija en Puebla: Su Suegra la Retuvo Más de un Mes
La Fiscalía de Puebla solucionó un caso de extracción de menores en agravio de una niña de 11 meses de edad en el municipio de Eloxochitlán.
Un caso familiar llegó a instancias de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una mujer fue privada de ver a su propia hija de solo 11 meses de edad debido a que su suegra no quería regresársela, esto pasó en el municipio de Eloxochitlán.
De acuerdo a la madre, la abuela de la menor visitaba a la pequeña todos los domingos y podía llevársela con la condición de que la debía regresar por la tarde del mismo día, sin embargo el pasado 13 de diciembre de 2025 este acuerdo se rompió.
A pesar de que la agraviada acudió al domicilio de la probable responsable, ésta se negó a entregar a la niña y la retuvo por poco más de un mes sin que pudiera ser visitada por su madre.
Mujer denuncia a su suegra por negarse a entregarle a su hija en Puebla
La afectada acudió a realizar la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público para que pudiera recuperar a su hija, por lo que el caso fue tomado por la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
La abuela fue notificada por lo que tuvo que presentarse a una audiencia en donde ambas partes mencionaron su versión y posteriormente, derivado de una audiencia de mediación, se logró la conciliación entre las partes.
Fiscalía de Puebla resuelve caso de sustracción de menores en Eloxochitlán
Las autoridades resolvieron el caso de sustracción de menores en el municipio de Eloxochitlán, logrando la restitución de la menor de 11 meses de edad a su progenitora.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado mantiene su compromiso en fortalecer la atención oportuna a las víctimas y la aplicación de mecanismos de mediación en los casos que la ley lo permite, a fin de garantizar soluciones justas que protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes.
