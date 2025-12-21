Rescatan Cuerpo Sin Vida de un Hombre desde el Fondo de una Barranca en Puebla

El sábado 20 de diciembre vecinos de la junta auxiliar San Aparicio perteneciente al municipio de Puebla vieron interrumpida la actividad cotidiana debido a la presencia de autoridades por el hallazgo de un cadáver al fondo de una barranca.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y elementos del Ejército Eexicano resguardaron las calles Manuel Ávila Camacho y el cruce con Francisco Madero aledañas a la barranca, lugar donde peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de levantamiento de cuerpo.

Fiscalía de Puebla investiga hallazgo de un cadáver en San Aparicio. Foto: Cruz Roja Puebla

Durante varios minutos, elementos de rescate de Cruz Roja Delegación Puebla descendieron doce metros para extraer el cuerpo. De acuerdo con reportes preliminares el hombre presentaba diversas huellas de violencia.

Habitantes no pudieron ingresar a sus casas; tampoco hubo paso de motocicletas y automóviles.

Alrededor de las 15:00 horas la unidad mortuoria trasladó el cuerpo a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo) ubicada al sur de la capital poblana.

Hasta el momento el hombre está en calidad de desconocido. La calle Manuel Ávila Camacho permaneció cerrada por varias horas mientras autoridades y peritos de la Fiscalía de Puebla laboraban en la zona.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR