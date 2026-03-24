Ejecutan con Al Menos 15 Disparos a un Hombre al Interior de su Auto en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el asesinato de un hombre en la comunidad de San Antonio Atotonilco perteneciente al municipio de Ixtacuixtla. La ejecución ocurrió sobre la carretera que conecta Atotonilco con Nanacamilpa, a la altura del punto conocido como la "Y" griega.

La víctima, identificada como Jorge Jesús "N", de aproximadamente 40 años, llegó a su domicilio a bordo de un vehículo color gris, cuando fue interceptado por sujetos armados; Se sabe que los agresores dispararon en al menos 15 ocasiones.

Paramédicos arribaron al sitio gracias a una llamada al 9-1-1, y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a los múltiples impactos de arma de fuego.

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Investigan asesinato de un hombre en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Autoridades señalan que el móvil del crimen podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos que operan en los límites de Tlaxcala y Puebla.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Ixtacuixtla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fuerzas federales, quienes resguardaron el área para la preservación de indicios.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y agentes de investigación realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Un Delincuente Abatido y un Policía Muerto Dejó un Enfrentamiento en Tlaxcala

Fiscalía de Tlaxcala detiene a Juan Manuel "N" por presunto abuso

En Tlaxcala, fue detenido Juan Manuel "N" por su probable responsabilidad en el delito de violación tras la denuncia presentada por la víctima. Como resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Policía de Investigación, se dio cumplimento de la orden de aprehensión en contra del hombre en el municipio de Apizaco.

El Ministerio Público integró la averiguación previa y la consignó ante el Juez de lo Penal para permitir que esta detención se realizará de manera legal, por lo que el acusado fue informado de sus derechos como persona detenida, así como el motivo de su aprehensión.

Juan Manuel "N" quedó a disposición de las autoridades ministeriales por lo que deberá mostrar su inocencia en el delito de abuso o de lo contrario será castigado conforme lo dicta la ley.

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Con información de Genaro Zepeda

MCS