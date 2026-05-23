Última Hora: Asesinan a Balazos a un Hombre en la Ciudad de Puebla

La mañana de este 23 de mayo vecinos de la colonia Miguel Hidalgo reportaron a un hombre baleado que se encontraba en la banqueta, minutos después la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Puebla confirmó su muerte.

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima fue atacada a balazos por sujetos desconocidos quien huyeron del lugar luego de perpetrar la agresión.

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Atacan a balazos a un hombre en la colonia Miguel Hidalgo de Puebla

El sonido de los disparos puso en alerta a la ciudadanía quien al salir de sus domicilios para ver lo que había sucedido se encontraron con una persona herida de bala.

De inmediato dieron aviso al cuerpo de emergencias por lo que paramédicos y policías municipales arribaron a la zona. Lamentablemente fue demasiado tarde pues el hombre ya había fallecido.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocaron una sábana color azul encima del cadáver en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado.

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Con información de N+

MCS