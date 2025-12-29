Mueren Hombre y Mujer A Bordo de una Camioneta por Balacera en Puebla

Un presunto enfrentamiento armado en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio en Puebla, dejó como saldo un hombre y una mujer sin vida, a bordo de una camioneta color blanco.

Una supuesta balacera entre delincuentes provocó la muerte de dos personas que circulaban en una camioneta tipo Lobo, en la Cerrada Vicente Guerrero y el Antiguo Camino a San Aparicio.

Noticia relacionada: Balacera en Puebla Capital Provoca la Muerte de Dos Hombres

De acuerdo con primeros reportes, integrantes de una banda asaltaron un vehículo con mercancía, lo que habría originado el enfrentamiento armado.

Hombre Muerto Balazos Bar San Mateo Cuanalá Juan C Bonilla Puebla

Buscan por tierra y aire a responsables de balacera en San Sebastián de Aparicio

En el lugar, se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) quienes desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

El despliegue territorial de elementos de la corporación, pretende esclarecer lo ocurrido en San Sebastián de Aparicio, Puebla.

En lugar del enfrentamiento permanece bajo resguardo mientras acude personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar la investigación del doble homicidio, y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR