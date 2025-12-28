Se Cae a Pedazos Parte del Puente de Zaragoza en Puebla ¿Tiene Daño Estructural?

El viernes 26 de diciembre se registró por segunda vez el colapso de fragmentos de concreto del puente de la Calzada Zaragoza en Puebla, a la altura de la zona de Los Fuertes.

Varios trozos de cemento que formaban parte de las ballenas que sostienen el puente vehicular, cayeron en los carriles de la lateral de la Calzada Zaragoza con dirección al mausoleo del General Ignacio Zaragoza de Puebla.

Investigan daño en puente de la Calzada Ignacio Zaragoza por colapso de fragmentos de concreto

El pasado lunes 15 de diciembre NMás Puebla reportó al momento la caída de fragmentos de concreto sobre el paso vehicular debajo del puente en la zona histórica de Los Fuertes.

Caen Fragmentos de Concreto de Ballenas en Puente de Calzada Zaragoza

En la zona varios pedazos de las ballenas que sostienen el puente vehicular cayeron sobre el carril del retorno en "U" a la altura de la Av. Batallón de Zacapoaxtla en Los Fuertes.

Confirman daño por falta de mantenimiento en Puente Zaragoza tras colapso de cemento sobre carriles inferiores

La Secretaría de Infraestructura informó que después de los estudios topográficos efectuados en ambos sentidos del puente de la calzada Ignacio Zaragoza, descartaron daño estructural.

Tras los reportes que NMás Puebla hizo en el sitio, el Gobierno del Estado supervisó la zona y notificó que la afectación está ubicada en las juntas de construcción, por desprendimientos derivados de la falta de mantenimiento durante más de 13 años.

Debido a las reparaciones, habrá cierre parcial de carriles, por lo que la dependencia sugiere tomar vías alternas, aunado a que el tránsito será lento por algunas semanas.

