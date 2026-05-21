Sujeto Asesinó a Varias Personas en un Establecimiento de Tecamachalco, Puebla

Este jueves 21 de mayo se dio a conocer la sentencia de más de 42 años de prisión contra José Camilo “N” por el homicidio de varias personas en el municipio poblano de Tecamachalco.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado arribó a un establecimiento en la demarcación antes mencionada y abrió fuego contra quienes estaban en su interior, perdiendo la vida algunos de ellos.

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Sentencian a José Camilo “N” por homicidio en un negocio de Tecamachalco, Puebla

Con pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la autoridad judicial dictó fallo condenatorio contra José Camilo “N”, responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, por hechos ocurridos en el municipio de Tecamachalco.

Las investigaciones ministeriales permitieron establecer que el hoy sentenciado arribó a un establecimiento ubicado en Tecamachalco, donde realizó disparos con arma de fuego contra varias personas, provocando la muerte de víctimas y lesiones a otra más, para posteriormente darse a la fuga junto con otro participante.

El pasado 12 de mayo, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Posteriormente, durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada el 19 de mayo, se le impuso una pena de 42 años y seis meses de prisión.

Asimismo, el órgano jurisdiccional determinó el pago por concepto de reparación del daño material y moral para las víctimas indirectas y la persona lesionada.

Localizan a joven sin vida en la colonia Guadalupe Victoria de la ciudad de Puebla

El pasado 19 de mayo fue localizado un joven sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Puebla.

Un Joven Fue Localizado Sin Vida en un Domicilio de Puebla Capital

La víctima tenía una herida en la yugular, por lo que solicitaron ayuda a cuerpos de emergencia. Al llegar, paramédicos intentaron brindar los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

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Con información de N+

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