Detienen en Quintana Roo a Presunto Responsable de Abuso en Puebla

Este domingo 16 de noviembre de 2025 se dio a conocer la detención de José David “N” en el estado de Quintana Roo por presuntamente cometer abuso sexual en un domicilio de la entidad poblana.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó que en colaboración con autoridades de Quintana Roo, dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del sujeto, por su probable participación en el delito de violación.

José David “N” fue detenido en Quintana Roo por presuntamente abusar de una persona en Puebla

De acuerdo con la averiguación previa, el 5 de octubre de 2011, la víctima se encontraba durmiendo en su domicilio cuando presuntamente fue sometida y agredida sexualmente por José David “N”.

Se tuvo conocimiento que el presunto agresor se encontraba en el estado de Quintana Roo, por lo que en colaboración con autoridades de aquella entidad dio cumplimiento a la orden de aprehensión que se encontraba vigente.

El detenido fue trasladado a Puebla, quedando a disposición del Juez de lo Penal, ante quien deberá rendir su declaración preparatoria en relación con los hechos que se le imputan.

Localizan a estudiante víctima de secuestro virtual en Puebla

La FGE Puebla ubicó en buen estado físico a un joven estudiante víctima de secuestro virtual en la ciudad de Puebla.

Se tiene conocimiento que los denunciantes recibieron llamadas telefónicas en las que aseguraban tener al joven privado de la libertad, exigiéndoles 500 mil pesos para su supuesta liberación.

Derivado de lo anterior, realizaron varios depósitos de dinero por la cantidad de 100 mil pesos.

Previo a estos hechos, la víctima recibió una llamada telefónica y mediante engaños lo hicieron salir de su universidad, manteniéndolo amenazado, a fin de que no se comunicara con alguna persona.

Una vez que la FGE tuvo conocimiento de los hechos, realizó un operativo de búsqueda y logró localizarlo, trasladándolo a las instalaciones de esta institución donde se reencontró con sus familiares.

Con información de la FGE Puebla

GMAZ