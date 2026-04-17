Manifestantes Superan 30 Horas de Bloqueo el Paso en la Carretera Federal Puebla-Orizaba

La tarde de este viernes 17 de abril de 2026 se superaron las 30 horas del bloqueo al paso vehicular sobre la carretera federal Puebla-Orizaba por pobladores de los municipios de Nicolás Bravo y Chapulco, quienes exigen el cierre de una empresa de invernaderos en la región.

Según reportes, los manifestantes amagaron con movilizarse a la caseta de cobro de la comunidad de San Lorenzo Teotipilco, a la altura de Tehuacán para continuar con el cierre vial.

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Bloqueo en la carretera federal Puebla-Orizaba supera las 30 horas

El bloqueo sobre la carretera federal Puebla-Orizaba por parte de habitantes de los municipios de Nicolás Bravo y Chapulco en la región del Valle de Tehuacán, superó las 30 horas.

Vecinos de las comunidades de Azumbilla y Los Fresnos se mantienen impidiendo el paso a los vehículos para exigir el cierre de una empresa de invernaderos que se instaló en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, temen que el funcionamiento de estos negocios agraven la escasez de agua que existe en la región, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Cierran paso en carretera Puebla-Orizaba exigiendo cierre de empresa de invernaderos

El pasado 16 de abril alrededor de las 11:00 horas cerraron la carretera federal Tehuacán-Orizaba y en el transcurso del día hablaron con autoridades quienes les ofrecieron asesoría legal y que no iba a haber represalias para los manifestantes; Además, aseguraron que clausurarían un pozo perforado sin permisos y buscarán el cierre definitivo de la empresa de invernaderos.

Luego de varias horas de diálogo entre pobladores y autoridades, al filo de la medianoche se llevó a cabo la clausura simbólica de los invernaderos. A pesar de esto, el conflicto no ha concluido y los habitantes mantienen el bloqueo.

Bloquean Carretera Tehuacán-Orizaba y Clausuran de Forma Simbólica Invernaderos

Ahora los pobladores están a la espera de otras instancias para asegurarse de que estos acuerdos se cumplan y puedan reabrir la circulación en esta vialidad.

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Con información de N+

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