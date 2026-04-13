Motociclistas Bloquean Boulevard del Niño Poblano en Puebla; Esto se Sabe

La tarde de este lunes 13 de abril de 2026 un grupo de motociclistas bloqueó el paso en el Boulevard del Niño Poblano en el municipio de San Andrés Cholula a manera de protesta.

De acuerdo con los primeros reportes, un repartidor de comida fue chocado por un automóvil mientras salía de la Universidad Iberoamericana de Puebla sin que la conductora del mismo quisiera pagar por los daños que provocó.

Motociclistas Bloquean Boulevard del Niño Poblano en San Andrés Cholula, Puebla

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este lunes que un grupo de motociclistas cerró el paso en el Boulevard del Niño Poblano a la altura de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Los manifestantes acusan que un repartidor de comida fue impactado por un automóvil mientras salía de la institución y la conductora de éste se negó a pagar los daños por el golpe.

Por último se reportó que aproximadamente a las 15:00 horas los conductores de vehículos de dos ruedas se retiraron dejando libre la vialidad, desconociéndose si llegaron a un acuerdo con la conductora que provocó el siniestro o con las autoridades.

Noticia relacionada: Campesinos Bloquean Caseta y Provocan Tráfico en Carretera entre Puebla y Oaxaca

Vecinos de San José Chiapa, Puebla, se manifiestan durante visita de Claudia Sheinbaum

Este fin de semana un grupo de personas se manifestó durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al municipio poblano de San José Chiapa por el proyecto de una recicladora.

A propósito de la protesta, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, ofreció diálogo e información sobre el polo de desarrollo en la región que incluye el centro de recolección de residuos.

Manifestación en San José Chiapa, Puebla, contra Recicladora en Evento de Presidenta Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta

Explicó que la basura no quedará enterrada sino transformada con tecnología de vanguardia. A los inconformes con el proyecto, les aclaró que la recicladora no estará en ejidos sino en predios propiedad del gobierno.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ