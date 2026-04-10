Campesinos Bloquean Caseta y Provocan Tráfico en Carretera entre Puebla y Oaxaca

La tarde de este viernes 10 de abril de 2026 un grupo de personas cerraron la circulación de la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del tramo Puebla-Tehuacán en la entidad poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, campesinos de la comunidad de San Cristóbal Tepeteopan acudieron a bloquear dicho tramo carretero a la altura de la caseta de cobro 76, sin conocerse hasta el momento las razones.

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Bloquean caseta de cobro en carretera Puebla-Tehuacán

Aproximadamente desde las 15:00 horas de este viernes llegó un grupo de personas a la caseta de cobro 76 de la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca para cerrar el paso.

Vecinos de la comunidad de San Cristóbal Tepeteopan se agruparon en el tramo carretero Puebla-Tehuacán a la altura de San Lorenzo Teotipilco para exigir un diálogo con las autoridades y entregar sus quejas.

A los lugares donde se reportan la presencia de personas acudieron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes piden a los automovilistas afectados atender las indicaciones viales.

Hasta el momento el bloqueo continúa, sin embargo los manifestantes llegaron a un acuerdo con las autoridades para dar paso a las unidades en un lapso de 10 a 15 minutos.

Manifestación en Mercado Zapata provocó cierres viales en Puebla

Este mismo viernes se registró una manifestación que provocó varios cierres viales en la ciudad de Puebla principalmente en el Boulevard 5 de Mayo por lo que se recomienda tomar vías alternas.

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Un grupo de personas salió del Mercado Zapata con dirección al Zócalo de la ciudad lo que provocó una movilización policial para prevenir accidentes, mientras se llevaba a cabo la protesta.

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Con información de N+

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