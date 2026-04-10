Campesinos Bloquean Caseta y Provocan Tráfico en Carretera entre Puebla y Oaxaca
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Un grupo de campesinos bloquearon la carretera Puebla-Tehuacán a la altura de la caseta de cobro 76 a manera de protesta.
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La tarde de este viernes 10 de abril de 2026 un grupo de personas cerraron la circulación de la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del tramo Puebla-Tehuacán en la entidad poblana.
De acuerdo con los primeros reportes, campesinos de la comunidad de San Cristóbal Tepeteopan acudieron a bloquear dicho tramo carretero a la altura de la caseta de cobro 76, sin conocerse hasta el momento las razones.
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Bloquean caseta de cobro en carretera Puebla-Tehuacán
Aproximadamente desde las 15:00 horas de este viernes llegó un grupo de personas a la caseta de cobro 76 de la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca para cerrar el paso.
Vecinos de la comunidad de San Cristóbal Tepeteopan se agruparon en el tramo carretero Puebla-Tehuacán a la altura de San Lorenzo Teotipilco para exigir un diálogo con las autoridades y entregar sus quejas.
A los lugares donde se reportan la presencia de personas acudieron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes piden a los automovilistas afectados atender las indicaciones viales.
Hasta el momento el bloqueo continúa, sin embargo los manifestantes llegaron a un acuerdo con las autoridades para dar paso a las unidades en un lapso de 10 a 15 minutos.
Manifestación en Mercado Zapata provocó cierres viales en Puebla
Este mismo viernes se registró una manifestación que provocó varios cierres viales en la ciudad de Puebla principalmente en el Boulevard 5 de Mayo por lo que se recomienda tomar vías alternas.
Un grupo de personas salió del Mercado Zapata con dirección al Zócalo de la ciudad lo que provocó una movilización policial para prevenir accidentes, mientras se llevaba a cabo la protesta.
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Con información de N+
GMAZ