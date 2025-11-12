Dos Sujetos Presuntamente Amenazaron y Mataron a Balazos a un Hombre en Puebla

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, en una audiencia inicial, se les imputó prisión preventiva como medida cautelar a Martha Isabel “N” y a Ernesto “N” por ser los presuntos responsables del homicidio de un hombre en la colonia Paseo de los Sauces del municipio de Huejotzingo.

Cabe señalar que la continuación de esta audiencia se llevará a cabo el día de mañana jueves 13 de noviembre ya que los imputados pidieron la duplicidad del término constitucional.

Imputan prisión preventiva a Martha Isabel “N” y Ernesto “N” por el homicidio de un hombre en Huejotzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró prisión preventiva contra Martha Isabel “N” y Ernesto “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en el municipio de Huejotzingo.

Los hechos se registraron el 24 de marzo de 2020, en el fraccionamiento Paseo de los Sauces, del referido municipio, donde derivado de un altercado, los ahora detenidos presuntamente amenazaron a un hombre mismo que posteriormente habría recibido diversos impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte.

Es importante destacar que apenas este martes 11 de noviembre, Martha Isabel “N”, fue aprehendida y puesta a disposición del Juez de Control de San Martín Texmelucan.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra Martha Isabel “N” y Ernesto “N”, por el delito de homicidio calificado; este último ya se encontraba en prisión por un delito distinto, imponiendo a ambos prisión preventiva.

La FGE Puebla logró que quedara firme la sentencia de 15 años de prisión dictada en contra de Guillermo “N”, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio simple intencional, en agravio de una mujer en el municipio de Zacatlán.

El 28 de diciembre de 2014, la víctima salió de una discoteca ubicada en la colonia Centro del municipio de Zacatlán, en compañía de sus familiares.

En ese momento, se suscitó un altercado con el homicida, quien atacó a las personas con un instrumento punzocortante, causando lesiones a la joven que posteriormente le provocaron la muerte en un hospital.

Derivado de estos hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una sentencia de 15 años de prisión contra el agresor.

