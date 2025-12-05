Desaparece Estudiante de 15 Años en Puebla; Salió a su Escuela y Ya No Regresó

Mía Abril es una adolescente de 15 años de edad que fue reportada como desaparecida en el municipio Puebla; La última vez que se le vio fue el 1 de diciembre en el paradero de la ruta Nueva Visión de la colonia Leobardo Coca.

La estudiante del COBAEP portaba su uniforme deportivo del Colegio de Bachilleres al momento de su desaparición, la Comisión de Búsqueda de Personas solicitó el apoyo de la ciudadania para poder localizarla.

Protocolo Alba por Mía Abril Guevara Ramírez. Foto: Fiscalía de Puebla

Señas particulares de Mía Abril, desaparecida en Puebla

Mía Abril mide 1.58 metros aproximadamente, su color de piel es morena clara y su complexión es media; Tiene el cabello teñido de color café chocolate, ondulado y a la altura del hombro.

De acuerdo al boletín de búsqueda, la adolescente tiene las siguientes características: Cara ovalada, orejas chicas, frente mediana, ojos negros medianos, nariz chica con punta redonda, labios delgados y mentón ovalado.

Como señas particulares tiene un lunar dentro del ojo izquierdo de color rojizo y negro, una cicatriz en la oreja derecha por reconstrucción y un lunar en la frente del lado izquierdo.

Mía Abril desapareció con el uniforme deportivo del COBAEP puesto

La última vez que fue vista portaba un pants del COBAEP color azul marino con gris, una playera blanca con rayas azul marina y grises, una sudadera de los mismos tonos, una capa de color negro con aplicaciones de perlas grises y zapatos tipo tenis de color blanco con rayas lilas.

Desaparece Menor de Edad Cuando Iba a la Escuela en Puebla

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba en Puebla para agilizar la localización de la menor en donde especificó que fue vista por última vez en la parada de la ruta Nueva Visión de la colonia Leobardo Coca, y desde entonces se desconoce su paradero.

La tarde de este 5 de diciembre se confirmó la localización de la menor Mía Abril, quien ya fue reprobada como localizada por la Comisión de Búsqueda de Personas.

