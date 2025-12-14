Muere Motociclista por Accidente sobre el Bulevar Forjadores de Puebla

Durante la noche del sábado 13 de diciembre la imprudencia al conducir cobró la vida de un motociclista quien sufrió accidente sobre el Bulevar Forjadores, a la altura de la plaza comercial, sentido hacia Calzada Zavaleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la moto presuntamente no respetó la luz roja del semáforo. Al continuar la marcha, perdió el control, derrapó y terminó tendido sobre el asfalto, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Muere conductor de motocicleta en Blvd. Forjadores y Calzada Zavaleta en Puebla.

Paramédicos arribaron de manera inmediata para brindarle auxilio; sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para facilitar las labores periciales. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.

Investigan muerte de un motociclista sobre Bulevar Forjadores frente a la plaza comercial Cruz del Sur en Puebla

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho. Tampoco se ha informado si hubo algún otro vehículo involucrado en el percance vial.

En el sitio del accidente se encontraba la motocicleta con daños y el cuerpo de la víctima tendido sobre el pavimento. El exceso de velocidad y falta de precaución habrían sido las causas del choque que cobró la vida del conductor.

Con información de Franco Arteaga

JAPR