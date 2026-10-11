Esta mañana elementos de la Proximidad Vial y de la Policía Estatal implementaron un operativo de vigilancia por el anuncio de una manifestación sobre la Vía Atlixcáyotl a la altura de la caseta de cobro en la ciudad de Puebla.

Decenas de personas se aglomeraron en dicho punto para iniciar una marcha con dirección al Centro Integral de Servicios (CIS) en la zona de Angelópolis en la capital poblana.

La protesta obedece a un reclamo y solicitud por parte de usuarios y operadores de la empresa Palalia's Tour, quienes piden que los dejen dar el servicio, dado a supuestas deficiencias en el transporte público para comunicarse entre los municipios de Puebla, Atlixco e Izúcar de Matamoros.

Anunciaron que la marcha es pacífica, y están ocupando carriles de la Vía Atlixcáyotl para avanzar con mantas con dirección al centro de la ciudad. Se recomienda tomar precauciones y evitar la zona para circular.

Con información de N+

JAPR