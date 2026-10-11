Movilidad

Choferes de Transporte Público Cierran Carriles de Vía Atlixcáyotl en Puebla

Usuarios y operadores de Palalia's Tour marchan sobre la vialidad en protesta por la deficiencia en el transporte público

La marcha comenzó desde la zona de la caseta de peaje.La marcha comenzó desde la zona de la caseta de peaje. Foto: N+

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Protesta en Puebla; cierran carriles de Vía Atlixcáyotl exigiendo mejoras en el transporte público entre Puebla, Atlixco e Izúcar de Matamoros.

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