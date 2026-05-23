Ataque Armado Deja a Mujer y Hombre Sin Vida en Panotla, Tlaxcala

La madrugada de este sábado 23 de mayo un hecho violento pone de nueva cuenta en la mira a Tlaxcala, una mujer y un hombre fueron asesinados durante un ataque armado registrado en el municipio de Panotla.

De acuerdo a las autoridades, las víctimas fueron atacadas a balazos cuando iban a bordo de un vehículo HRV color Negro sobre la Avenida Benito Juárez Norte, en el Cuarto Barrio.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó al cuerpo de seguridad sobre este hecho, por lo que rápidamente se movilizaron a la zona.

En el lugar confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital General de Tlaxcala para recibir atención especializada; Lamentablemente, perdió la vida más tarde.

Investigan asesinato de un hombre y una mujer en Panotla, Tlaxcala

El Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de cadáver de las dos personas, mientras que el Ministerio Público dio inicio a una carpeta de investigación.

De manera preliminar se sabe que el hombre fue identificado como Héctor "N y la mujer como Juana "N" quienes vivían en la calle del Canal.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala en coordinación de la Policía Municipal de Panotla realizaron un operativo en su domicilio como parte de las investigaciones, las cuales continúan en curso para dar con los responsables de este doble homicidio.

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Con información de N+

MCS