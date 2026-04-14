Una Ametralladora y Otras Armas de Alto Calibre Fueron Aseguradas durante un Operativo en Puebla

Se llevó a cabo un operativo interinstitucional en la región que comprende los municipios de Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo en el estado de Puebla, como resultado las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de armas de fuego de alto calibre, cintas de municiones, equipo táctico y cuatro vehículos.

Este golpe contra la delincuencia se llevó acabo gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Fuerzas de seguridad aseguran armamento de alto calibre en Tecamachalco, Puebla

Específicamente en Tecamachalco, se logró el aseguramiento de más de 360 cartuchos útiles de diversos calibres, seis armas largas, entre ellas una ametralladora, siete cargadores, un casco balístico, equipo táctico, dispositivos de obstrucción vehicular, tres motocicletas y una camioneta.

Gracias a este armamento de alto calibre asegurado, las fuerzas federales y estatales reducen la capacidad operativa de los grupos delictivos y limitan su acceso a recursos utilizados para la comisión de conductas ilícitas.

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Les retiran 21 objetos punzocortantes a reos en el penal de Tehuacán, Puebla

Durante un operativo de seguridad realizado en el Cereso del municipio de Tehuacán en Puebla, se aseguraron un total de 34 objetos prohibidos entre los que destacan objetos punzocortantes, bocinas y accesorios para telefonía.

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Estas acciones de inspección se mantienen de forma permanente con el fin de mantener el orden en los centros penitenciarios, este domingo 12 de abril de 2026, se llevó a cabo la supervisión con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) , Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional.

En total, les quitaron a los reos 21 objetos punzocortantes, seis accesorios para telefonía, cuatro recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, tres bocinas y otros artículos prohibidos.

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Con información de N+

MCS