Roban un Camión en una Autopista de Puebla; Policías Recuperan Camioneta Usada por Ladrones

La mañana de este viernes 17 de abril de 2026 se registró un asalto al transporte de carga sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Elementos de la Policía Municipal de Coronango atendieron el reporte, brindando atención al conductor que fue abandonado en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán y recuperando una camioneta presuntamente utilizada por los delincuentes.

Noticia relacionada: Detienen a Sujeto Intentando Robar un Vehículo de Carga en una Autopista de Puebla

Roban camión de dos toneladas en la autopista México-Puebla

Los hechos se desencadenaron tras recibir un reporte que alertaba sobre la presencia de un hombre abandonado en la calle Domingo Arenas, perteneciente a la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien relató que, mientras circulaba a la altura de dicha caseta de cobro, fue interceptado por tres sujetos que viajaban en una camioneta color blanca.

De acuerdo con el testimonio, los hombres lo obligaron a descender de su unidad de trabajo, un camión de dos toneladas propiedad de una empresa de plásticos. Mientras uno de los involucrados se daba a la fuga con el vehículo robado, los otros dos subieron a la víctima a la camioneta.

Sin embargo, debido a una avería mecánica, los sujetos se vieron obligados a detener la marcha a la altura de San Francisco Ocotlán, donde abandonaron tanto la unidad como al conductor para huir con rumbo desconocido.

El personal policial procedió al aseguramiento de la camioneta involucrada, trasladándose a la Comisaría de Seguridad Pública para realizar la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

Tres Sujetos Asaltan y Despojan a Mujer de su Camioneta en San Pedro Cholula, Puebla

Recuperan motocicleta con reporte de robo en Cuautlancingo, Puebla

El pasado 16 de abril la Policía Municipal de Cuautlancingo detuvo a un masculino por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, así como el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Andador Primera de Mayo, en la junta auxiliar de Sanctorum, donde durante la inspección preventiva a un masculino, se le localizaron cinco bolsas que contenían hierba seca con características similares a la marihuana, así como un encendedor y un objeto metálico.

Al verificar los datos de la motocicleta, se confirmó que cuenta con reporte de robo con fecha del 14 de diciembre de 2025, bajo el número de carpeta de investigación CGEIR/PUEBLA/ORIENTE-I/015017/2025, por lo que la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Derivado de estos hechos, Felipe de Jesús “N”, de 31 años de edad, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud y por la detentación de vehículo con reporte de robo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ