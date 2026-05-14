Recuperan Más de 30 Mil Litros de Hidrocarburo durante Cateo en San Pedro Cholula, Puebla

Este jueves 14 de mayo de 2026 se ejecutó una orden de cateo en un predio del municipio poblano de San Pedro Cholula, mismo que permitió a las autoridades recuperar 32 mil litros de hidrocarburo.

En el inmueble, ubicado en la junta auxiliar de San Sebastián Tepalcatepec, presuntamente entraban tráileres con huachicol y era utilizado para la venta de combustible de forma ilegal.

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Catean predio utilizado para la venta de huachicol en San Pedro Cholula, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo de la autoridad judicial, autorización para la ejecución de una orden de cateo, por la probable comisión de un delito en materia de hidrocarburo, en el municipio de San Pedro Cholula.

En atención a una denuncia anónima, ciudadanos informaron que, en el lugar ubicado en la localidad de San Sebastián Tepalcatepec, presuntamente entraban tráileres con pipas de huachicol y se vendía combustible de forma ilegal, por lo que el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) inició una carpeta de investigación.

El operativo se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos especializados, Policía Estatal, Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aseguran 32 mil litros de hidrocarburo en San Pedro Cholula, Puebla

Los uniformados aseguraron un camión con tanque que contenía aproximadamente 19 mil litros de hidrocarburo, un semirremolque con capacidad de 40 mil litros con aproximadamente 13 mil litros, un semirremolque con capacidad de 40 mil litros, un tanque tipo cilíndrico con capacidad de 20 mil litros, un camión con tanque de 20 mil litros de capacidad, un vehículo tipo tanque elíptico, tres computadores y documentación.

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El MPF informó por último que continúa con la integración de los indicios en dicha carpeta de investigación, a fin de deslindar responsabilidades.

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Con información de Héctor Rangel

GMAZ