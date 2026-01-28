Recuperan Camioneta Robada y Aseguran a un Salvadoreño en Carretera Federal de Puebla

La Policía Municipal de Amozoc de Mota logró recuperar una camioneta con reporte de robo en la carretedera federal a Tehuacán, además un salvadoreño identificado como Héctor Edwin "N" fue detenido.

Elementos del C2 detectaron la unidad robada y de inmediato dieron aviso, vía radio, a los oficiales que se encontraban realización de recorridos de seguridad y vigilancia preventiva a la altura de Villa Viciosa.

La camioneta fue ubicada a la altura del CIS de San Salvador Chachapa y continuo siendo monitoreada hasta que finalmente los policías le dieron alcance sobre la carretera federal a Tehuacán a la altura de una tienda de conveniencia en la zona conocida como "Lucas" con dirección a la ciudad de Puebla.

Aseguran camioneta robada en Amozoc, Puebla; Héctor Edwin "N" fue detenido

Luego de corroborar la información con cabina, se confirmó que se trataba de una camioneta F250 color gris con placas SP82397, con reporte de robo, por lo que procedieron con el aseguramiento y los protocolos establecidos.

Durante esta operación, se detuvo al conductor quien fue identificado como Héctor Edwin "N" de 29 años de edad originario de El Salvador por tentativa de robo. El acusado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea juzgado y se determine su situación legal en estricto apego a la ley y al debido proceso.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc refrendó su compromiso para seguir trabajando en la seguridad y bienestar de la sociedad en coordinación de los tres niveles de gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, SEDENA y Policía Estatal.

Detienen a tres hombres por robo de camioneta y asalto a comercio en Puebla

La Policía Municipal de Puebla logró la detención de tres personas por su probable participación en los delitos de robo a comercio y robo de vehículo con violencia ocurrido en la colonia San Rafael Oriente.

De acuerdo a los hechos, Oscar "N", Abraham "N" y un adolescente, habían ingresado a asaltar a un comercio y posteriormente se dieron a la fuga en una camioneta, misma que también había sido robada. Gracias a un reporte oportuno, los oficiales lograron ubicar el vehículo en donde emprendieron su huída.

Los policías les dieron alcance por lo que los hombres bajaron de la unidad y salieron corriendo, sin embargo, lograron ser detenidos luego de una persecución. Cabe destacar que también les fue asegurada un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cartucho útiles, dinero en efectivo y un celular.

Oscar "N" de 28 años, Abraham "N" de 21 años y el menor de edad quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Con información de N+

MCS