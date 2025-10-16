Simulan Voz de Adolescente para Extorsionar a su Mamá con 300 Mil Pesos en Puebla

En Puebla, un adolescente de 15 años de edad fue víctima de secuestro virtual por parte de ciberdelincuentes, quienes exigían a su familia un pago de 300 mil pesos para ser liberado.

El miércoles 15 de octubre la madre del joven recibió una llamada telefónica en la que aparentemente escuchó la voz de su hijo. Minutos después, un sujeto que aseguró ser miembro de una célula delictiva, dijo por teléfono a la mujer que tenían secuestrado al menor de edad.

Con engaños incomunican a joven de 15 años para extorsionar a su familia en Puebla

El extorsionador en la línea exigió a la familia 300 mil pesos a cambio de liberar al adolescente, quien no respondía llamadas ni mensajes. La víctima recibió una llamada telefónica de un masculino quien bajo amenazas, lo obligó a salir de su domicilio sin notificar a sus familiares.

La mujer colgó y solicitó el apoyo de personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). Gracias a la denuncia se implementó un operativo de búsqueda y fue localizado ileso el adolescente en la capital poblana.

El joven de 15 años de edad, se encontraba en un centro comercial incomunicado, y fue reintragado a su familia sano y salvo.

Cómo detectar y denunciar un intento de secuestro virtual

El secuestro virtual es una modalidad de extorsión que ocupan ciberdelincuentes a través de llamadas telefónicas, para hacer creer a las víctimas que uno de sus familiares se encuentra secuestrado, y que será liberado mediante un pago de por medio.

Las autoridades recomiendan no hacer caso a amenazas vía telefónica, finalizar la llamada y hacer contacto con el familiar. Además de prevenir en casa sobre esta modalidad para no dejarse engañar ni aislarse en ningún lugar.

Este delito es más recurrente durante periodos vacacionales o fines de semana, en los que las personas suelen encontrarse fuera de sus domicilios.

Con información de FGE

